அசையும் "அச்சாணி".. பழனிசாமி? அன்வர் ராஜா?.. ரிஸ்க் எடுக்கும் எடப்பாடி.. ப்ளானே இதான்.. அதிரும் பாஜக

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமியின் முடிவு என்ன? கூட்டணி தொடர்பாக முக்கியமாக பாஜக விஷயத்தில் என்ன நிலைப்பாட்டில் உள்ளார் என்பது உறுதியாக தெரியாத நிலையில், அதுகுறித்த அனுமானங்களும், யூகங்களும் றெக்கை கட்டி பறக்கின்றன.. அதேசமயம், சில விஷயத்தில் கறார்தன்மையை கடைப்பிடிக்க போவதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.

அதிமுக விவகாரம் முற்றிவிட்ட நிலையில், ஒருமித்த உடன்பாடு ஏற்படவில்லை.. ஓபிஎஸ் தன் ஆட்டத்தை துவங்கி உள்ளார்.. மற்றொருபக்கம், "நாற்பதும் நமக்கே" என்ற ஜெயலலிதாவின் கனவை எடப்பாடி பழனிசாமி நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார் என்று தம்பிதுரை போன்றோர் சொல்லி வருகிறார்கள்.

பாஜக - திமுக கூட்டணி ஏற்படும் என்ற சிவி சண்முகம் பேசியிருந்தது, 4 நாட்களுக்கு முன்பு பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியது.. இதற்கு பின்னணி என்ன? திடீரென சிவி சண்முகம் பேசுகிறார் என்றால், அதற்கு பலமாகவும் தூண்டுகோலாகவும் இருப்பது யார்? என்ற கேள்வியும் அப்போதே எழுந்தது.

ஜனவரி 4 க்கு முன்பே! டிசம்பர் 27ல் அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்களை அவசரமாக சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி

English summary

Has Edapadi Palanisamy decided to oppose BJP and What is the AIADMK going to do