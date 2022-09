எடப்பாடி டீம் செய்த தவறு.. கடைசி நேரத்தில் பாயிண்டை எடுத்த ரஞ்சித்குமார்.. வந்ததே பெரிய சிக்கல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி அவசர அவசரமாக மேற்கொண்டு வந்த நடவடிக்கையே, அவரது தரப்புக்கு இப்போது சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை நடத்த தீவிர முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருவது பற்றி ஓபிஎஸ் தரப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.

உடனே, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம், நீங்கள் தானே இப்போது பொறுப்பில் இருக்கிறீர்கள், உடனே ஏன் தேர்தலை நடத்த அவசரம் காட்டுகிறீர்கள் எனக் கேள்வி எழுப்பினர்.

இதனால், ஷாக் ஆன எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு,இந்த வழக்கு முடிந்து தீர்ப்பு வரும் வரை பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை நடத்த மாட்டோம் என உத்தரவாதம் அளித்தது. இதனால், அடுத்த 50 நாட்களுக்கு தேர்தல் தொடர்பாக எந்த அதிகாரப்பூர்வ முயற்சிகளிலும் ஈபிஎஸ் தரப்பால் ஈடுபட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

அதிமுக 'பொ.செ' ஓபிஎஸ்.. ஆதித்த கரிகாலன் ஈபிஎஸ்.. அதே தப்பை பண்ணிட்டாரு.. அரசியல் விமர்சகர் கருத்து!



