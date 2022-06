2 நாட்களுக்கு கனமழை..7மாவட்ட மக்களுக்கும் குடை அவசியம் - நல்ல செய்தி சொன்ன வானிலை மையம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

4ஆம் தேதி வரைக்கும் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒருசில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் வெயில் சுட்டெரித்தாலும் சில ஊர்களில் ஜில்லென மழை பெய்து வருகிறது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் காவேரிப்பாக்கத்தில் தலா 6 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. திருத்தணியில் 5 செமீ மழையும் வால்பாறை, அம்மூரில் தலா 4 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

தேவாலா, திருவாலங்காடு,சோலையார், திருவள்ளூர் , மகாபலிபுரம், சின்னக்கல்லார் பகுதிகளில் தலா 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. திருத்தணி, அரக்கோணம், பூண்டி, ஆவடி,வால்பாறை தாலுக்கா அலுவலகம், வாலாஜாஹ்,தாம்பரம் , மேல் பவானி, மதுராந்தகம் , அவலாஞ்சியில் தலா 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

English summary

The Met Office has forecast heavy rains in one or two places in the Nilgiris, Coimbatore, Tiruppur, Theni, Dindigul, Erode and Krishnagiri districts of Tamil Nadu.The Met Office has forecast light to moderate rains in some parts of Tamil Nadu, Puthuvai and Karaikal till the 4th.