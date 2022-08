5 நாட்களுக்கு வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை - சென்னையில் மழைக்கு வாய்ப்பு!

Chennai

oi-Mohan S

சென்னை: வளிமண்டல கிழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தமிழகத்தில் இன்றுமுதல் 5 நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. சென்னை நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் பல பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில், நீடாமங்கலம், வேதாரண்யம், நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகம் ஆகிய பகுதிகளில் தலா 10 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. கீழச்செருவாய், ஜெயம்கொண்டம் ஆகிய பகுதிகளில் தலா 9 செ.மீ. மழையும், அதிராம்பட்டினம், வெட்டிகாடு ஆகிய இடங்களில் தலா 8 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

மன்னார்குடி, மணல்மேடு, செங்கம், திருச்செங்கோடு, அகரம் சீகூர் ஸ்ரீமுஷ்ணம், முகையூர் ஆகிய பகுதிகளில் தலா 7 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. போளூர், மஞ்சளாறு, வானூர், பட்டுக்கோட்டை, நெய்வாசல் தென்பாதி ஆகிய பகுதிகளில் தலா 6 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.

அம்முண்டி, தஞ்சாவூர், பெரம்பூர், திருவிடைமருதூர், வலங்கைமான், தண்டராம்பேட்டை, கொடவாசல், திருவண்ணாமலை, சென்னை நுங்கம்பாக்கம், தொழுதூர், மதுக்கூர், மூங்கில்துறைப்பட்டு, மயிலாடுதுறை ஆகிய பகுதிகளில் தலா 5 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.

ஆரணி, சேந்தமங்கலம், செந்துறை, லப்பைக்குடிகாடு, நன்னிலம், நெய்வேலி AWS, குறிஞ்சிப்பாடி, செஞ்சி, அரிமளம், திருத்துறைப்பூண்டி, முத்துப்பேட்டை, திண்டிவனம், கலவை AWS, செட்டிகுளம், சென்னை DGP அலுவலகம், தரங்கம்பாடி ஆகிய பகுதிகளில் தலா 4 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.

சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம், கடலூர், சென்னை MGR நகர், நடுவட்டம், சோலையாறு, பெலாந்துறை, ஏற்காடு, தத்தியெங்கர்பேட்டை, ஊத்தங்கரை, ஓமலூர், குமாரபாளையம், காட்டுமன்னார் கோயில், சிவகிரி, கொள்ளிடம், அருப்புக்கோட்டை பகுதிகளில் தலா 3 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.

English summary

According to the Meteorological Department, heavy rain is likely to occur in various districts of Tamil Nadu from today for 5 days.