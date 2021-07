சென்னையில் 3-வது நாளாக பெய்த கனமழை.. இந்த 5 மாவட்டங்களில் பலத்த மழை கொட்ட போகுது!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னையில் இன்று 3-வது நாளாக சில இடங்களில் கனமழை பெய்தது. வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாகவும், தென்மேற்கு பருவக்காற்று காரணமாகவும் தமிழ்நாட்டின் சில இடங்களில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது.

சென்னையிலும் கடந்த இரண்டு நாட்களாக நல்ல மழை கொட்டியது. சென்னையின் நகர்ப்புற பகுதிகள் மட்டுமில்லாது புறநகர் பகுதியிலும் பலத்த மழை பெய்தது.

English summary

It rained heavily in some places in Chennai for the 3rd day today. It has been raining heavily in some parts of Tamil Nadu for the last few days due to the southwest monsoon