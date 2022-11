வலுவிழந்த காற்றழுத்தம்.. இடி மின்னலுடன் 5 நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும்..உஷார் மக்களே!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வங்கக்கடலில் நிலவி வந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக வலுவிழந்து விட்டதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இன்று முதல் தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. அதிகபட்சமாக சீர்காழியில் 134 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக 44 செமீ மழை கொட்டித்தீர்த்துள்ளது. கொள்ளிடம் 32, சிதம்பரம் 31, அண்ணாமலை நகர் 28 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சிதம்பரம் AWS 27, புவனகிரி 21, காட்டு மன்னார் கோயில் தலா 19, தரங்கம்பாடி, பரங்கிப்பேட்டையில் தலா 18 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. மயிலாடுதுறை , மணல்மேடு, குறிஞ்சிப்பாடியில் தலா 16 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

காங்கேயம், 15, பொன்னமராவதி, வெள்ளகோவில், லால்பேட்டை தலா 13 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. மிலம்பட்டி , அரவக்குறிச்சி தலா 12, உளுந்தூர்பேட்டை, கரையூர் 11 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. வேடசந்தூர், காரைக்கால், திருப்பூர் தலா 11, விருதாச்சலம் ,வானுர், பரமத்திவேலூர் , செய்யூர், பண்ருட்டி தலா 10 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has announced that the deep depression prevailing in the Bay of Bengal has weakened into a depression. The Chennai Meteorological Department has predicted that there is a possibility of heavy to very heavy rains in various districts of Tamil Nadu from today.