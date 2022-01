கடலோர மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் மழை...டெல்டாவில் கனமழை பெய்யுமாம்

Chennai

சென்னை:

வளிமண்டல மேலடுக்குச் சுழற்சி காரணமாக இன்று கடலோர மாவட்டங்களில்‌ பெரும்பாலான இடங்களில்‌ இடி மின்னலுடன்‌ கூடிய மிதமான மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. நாகப்பட்டினம்‌, மயிலாடுதுறை, கடலூர்‌ மாவட்டங்கள்‌ மற்றும்‌ காரைக்கால்‌ பகுதிகளில்‌ ஓரிரு இடங்களில்‌ இடி மின்னலுடன்‌ கூடிய கனமழை முதல்‌ மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டில் கனமழை பெய்து வருகிறது. கடலோர மாவட்டங்களில் மிக தீவிர கனமழை பெய்து வருகிறது. கிழக்கு காற்றும் கனமழைக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது.

இரண்டு நாட்களுக்கு முன் ஏற்பட்ட வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சிக்கு தரைக்கு மேலே 5-9 கிமீ உயரத்தில் இருந்தது. இதுதான் சென்னையில் மிக அதிக கனமழையை ஏற்படுத்தியது. வியாழக்கிழமையன்று திடீரென சென்னையில் அதிக அளவில் மழை கொட்டித்தீர்த்தது.

இந்த நிலையில் கடலோர மாவட்டங்களில்‌ பெரும்பாலான இடங்களில்‌ இடி மின்னலுடன்‌ கூடிய மிதமான மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், "தென்தமிழகக் கடற்கரையை ஒட்டி நிலவும்‌ வளிமண்டல மேலடுக்குச் சுழற்சி காரணமாக இன்று கடலோர மாவட்டங்களில்‌ பெரும்பாலான இடங்களில்‌ இடி மின்னலுடன்‌ கூடிய மிதமான மழை பெய்யும். நாகப்பட்டினம்‌, மயிலாடுதுறை, கடலூர்‌ மாவட்டங்கள்‌ மற்றும்‌ காரைக்கால்‌ பகுதிகளில்‌ ஓரிரு இடங்களில்‌ இடி மின்னலுடன்‌ கூடிய கனமழை முதல்‌ மிக கனமழை பெய்யக்கூடும்.

தஞ்சாவூர்‌, திருவாரூர்‌, அரியலூர்‌, பெரம்பலூர்‌, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள்‌, புதுச்சேரி பகுதிகளில்‌ ஓரிரு இடங்களில்‌ இடி மின்னலுடன்‌ கூடிய கனமழையும்‌, உள்‌ மாவட்டங்களில்‌ அனேக இடங்களில்‌ இடி மின்னலுடன்‌ கூடிய லேசானது முதல்‌ மிதமான மழையும்‌ பெய்யக்கூடும்‌.

நாளை டெல்டா மாவட்டங்கள்‌, கடலூர்‌, காரைக்கால்‌ பகுதுகளில்‌ ஓரிரு இடங்களில்‌ இடி மின்னலுடன்‌ கூடிய கனமழையும்‌, ஏனைய மாவட்டங்கள்‌ மற்றும்‌ புதுச்சேரி பகுதிகளில்‌ ஒருசில இடங்களில்‌ இடி மின்னலுடன்‌ கூடிய லேசானது முதல்‌ மிதமான மழையும்‌ பெய்யக்கூடும்‌.

சென்னையைப் பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்குற்கு வானம்‌ பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன்‌ காணப்படும்‌. நகரின்‌ பெரும்பாலான பகுதுகளில்‌ இடி மின்னலுடன்‌ கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்‌ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Meteorological Department has forecast moderate to thundershowers in most parts of the coastal districts today due to atmospheric circulation. Thundershowers will develop at several places in Nagapattinam, Mayiladuthurai, Cuddalore districts and Karaikal.