“ஹிஜாப்” பெண் அடிமைத்தனம்.. இந்தியா - ஈரானில் வெடித்த போராட்டங்களில் “ஒரு” ஒற்றுமை - இயக்குநர் நவீன்

சென்னை: ஈரானில் பெண்கள் ஹிஜாபை எரித்தும் இந்தியாவில் பெண்கள் ஹிஜாப் தடை எதிர்த்தும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதற்கு ஒரே ஒரு ஒற்றுமை இருப்பதாக மூடர்கூடம் படத்தின் இயக்குநர் நவீன் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

கர்நாடகாவில் கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிந்து செல்ல அரசு விதித்த தடைக்கு எதிராக உடுப்பி மாணவிகள் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்து வந்த கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் கடந்த மார்ச் மாதம் இறுதித் தீர்ப்பை வழங்கியது.

அதில் ஹிஜாப் இஸ்லாத்தில் அத்தியாவசியமானது இல்லை என்றும், பள்ளிகளில் சீருடையை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற கர்நாடக அரசின் உத்தரவில் தவறு இல்லை எனவும் கூறி மாணவிகளின் வழக்கை நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்தனர்.

ஹிஜாப் அணிந்து வருவதை பார்த்தால் சக மாணாக்கர்களுக்கு பன்முகத் தன்மை பற்றி புரியுமே- உச்சநீதிமன்றம்

Naveen, the director of Moodarkoodam, has said that there is only one thing in common with women burning hijabs in Iran and protesting against the hijab ban in India. He said that, "Muslim women must come out of the of hijab"