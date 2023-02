உச்சக்கட்ட ஜாதிவெறி.. செங்கல்பட்டில் குலத்தொழில் செய்யாததால் ஊரைவிட்டு ஒதுக்கி வீட்டை எரித்த கொடூரம்

குலத் தொழில் செய்யாததால் குடும்பத்தையே ஊரை விட்டு கிராம மக்கள் ஒதுக்கிய நிலையில், அவரது வீட்டையும் மர்ம நபர்கள் தீ வைத்து எரித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

செங்கல்பட்டு: கூவத்தூர் அருகே குலத் தொழிலான சலவைத் தொழிலை செய்யாத காரணத்தால் ஒரு குடும்பத்தையே ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைத்த கிராம மக்கள், கோயில்கள் பொதுப்பாதையில் செல்லவிடாமல் தடுத்த நிலையில் அவர்கள் வசித்த வீட்டையும் மர்ம நபர்கள் தீ வைத்து எரித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கூவத்தூரை அடுத்து இருக்கிறது கானத்தூர் கிராமம். இந்த கிராமத்தில் மூன்று தலைமுறையாக சலவைத் தொழில் செய்து வரும் மிகவும் பின் தங்கிய வகுப்பை சேர்ந்த நந்தகுமார் என்பவரின் குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.

மனைவி சுலோச்சனா, மகன் நிர்மல் மற்றும் அவரது மகள் ஆகியோருடன் குடும்பமாக வசித்து வந்த நந்தகுமார், கூவத்தூரிலேயே தனியாக சலவை நிலையம் ஒன்றை வைத்து நடத்தி வருகிறார்.

English summary

When the villagers ostracized the family because they did not do the clan business, the miscreants also set fire to his house, causing a sensation.