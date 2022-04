திராவிடத்தை எப்படி எருமை மாட்டுடன் ஒப்பிடலாம்? - சீமானை கண்டிக்கும் ஜெயக்குமார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திராவிடத்தை எருமை மாட்டுடன் ஒப்பிட்டு சீமான் பேசியுள்ளதற்கு அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அரசியல் ரீதியாக யார் வேண்டுமானாலும் கருத்து தெரிவிக்கலாம். ஆனால் எருமை மாடுடன் திராவிடத்தை ஒப்பிட்டு பேசுவது, திராவிடத்தை கொச்சைப்படுத்துவதாகும் என்று கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இசையமைப்பாளர் யுவன்சங்கர் ராஜா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், டார்க் திராவிடன் -பெருமைமிகு தமிழன் என்ற வாசகத்துடன் தனது புகைப்படத்தை நேற்று பதிவிட்டிருந்தார்.

போதை மருந்து கொடுத்து 3 நாள்! இருட்டறையில் பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம்! ஆளும்கட்சி பிரமுகர் மகன் கைது

இந்த புகைப்படம் இணைய தளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது. அவரது வாசகத்திற்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இது குறித்து கருத்து கூறியுள்ள நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமான், நீ தமிழனாக இரு அல்லது திராவிடனாக இரு என்று சொன்னார்.

English summary

Former AIADMK minister Jayakumar has condemned Seeman for comparing Dravida to a buffalo. Politically anyone can comment. But he condemned the comparison of Dravida with the buffalo, saying that it was slandering Dravida.