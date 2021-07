தண்டையார்பேட்டை இஎஸ்ஐ அலுவலகம் வெளியிட்ட முக்கியமான தகவல்! இந்த பலனை எப்படி பெறுவது ?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: இஎஸ்ஐ சந்தா பிடிக்கப்படும் தொழிலாளி கோவிட் 19 வைரசால் உயிர் இழந்தால் அவர் குடும்பத்திற்கு 90 சதவீதம் நிரந்தர மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் என சென்னை தண்டையார் பேட்டை இஎஸ்ஐ கிளை அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

ஒரு நிறுவனத்தில், அல்லது கடையில், அல்லது ஒரு தொழிற்சாலையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு இஎஸ்ஐ வசதி அளிக்கப்படுகிறது. நாட்டின் பெரும்பாலான தொழிலாளர்களுக்கு இஎஸ்ஐ வசதி அளிக்கப்படுகிறது. அதாவது 21 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கீழ் சம்பளம் வாங்கும் ஊழியர்களுக்கு இஎஸ்ஐ கட்டாயம் ஆகும். இவர்கள் உடல் நிலை பாதிக்கப்பட்டால் அருகில் உள்ள இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் சேர்ந்து இலவசமாக சிகிச்சை பெறலாம். அறுவை சிகிச்சை, விபத்து போன்றவையும் இலவசமாக அளிக்கப்படும்.

இந்நிலையில் இஎஸ்ஐ திட்டத்தில் உள்ள தொழிலாளர்கள் கொரோனாவால் இறந்தால் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் என மத்திய தொழிலாளர் நல அமைச்சகம் அண்மையில் அறிவிப்பு வெளியிட்டது.

English summary

The insured persons, who fulfill the eligibility conditions, and have died due to Covid-19, their dependants will be entitled to receive monthly payment which will be 90 per cent of average daily wages of the insured person during their life.