என்ஐஏ அதிகாரி! உங்க வீட்டை சோதனை செய்யணும்! ரூ20 லட்சம் அபேஸ் செய்த பாஜக நிர்வாகி! சிக்கியது எப்படி?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: என்ஐஏ அதிகாரி போல் நடித்து பாஜக நிர்வாகி ஒருவர் செல்போன் கடைக்காரரிடம் ரூ 20 லட்சம் கொள்ளை அடித்த சம்பவத்தில் அந்த நிர்வாகி சிக்கியது எப்படி?

கோவை உக்கடம் கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில் தெருவில் கடந்த தீபாவளி பண்டிகைக்கு முதல் நாள் கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்ந்தது. இந்த சம்பவத்தில் காரை ஓட்டி வந்த ஜமேஷா முபின் என்ற இளைஞர் பலியானார்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் ஜமேஷ் முபினின் வீட்டில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. இந்த சோதனையில் அவரது வீட்டிலிருந்து 70 கிலோவுக்கும் மேற்பட்ட வெடிமருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு வழக்கு..மேலும் 3 பேர் கைது..என்ஐஏ விசாரணை

English summary

How did Police find out the BJP activist who claims him as NIA officer and robbed Rs 20 lakhs in Cellphone shop in Chennai