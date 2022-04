"தம்பி ஸ்டாலின்".. பாசத்துடன் அழைத்த ராமதாஸ்.. கூடவே ஒரு கோரிக்கை.. போராட்டம் கிடையாது என அதிரடி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: வன்னியர்களுக்கான 10.5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்து, சுப்ரீம்கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், தமிழக அரசுக்கும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கும் புதிய கோரிக்கை ஒன்றை பாசத்துடன் முன்வைத்துள்ளார் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்.

வன்னியர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது செல்லாது என கோர்ட் அறிவித்திருந்த நிலையில், அதற்கு எதிராக மேல்முறையீடுகள் சுப்ரீம்கோர்ட்டில் செய்யப்பட்டிருந்தன..

இந்த வழக்கில் நேற்று முன்தினம் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில், வன்னியர்களுக்கு 10.5% உள்ஒதுக்கீடு கிடையாது என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கிவிட்டது.

English summary

How is the TN GOV going to handle with the Vanniyar reservation issue and dr ramadoss new demand to mk stalin