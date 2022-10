விழவே செய்யாது.. சூரிய கிரகணத்தில் செங்குத்தாக நிற்கும் உலக்கை.. பின்னணி!

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை : உலக்கை எந்தப் பிடிமானமும் இன்றி செங்குத்தாக நிற்பதன் அடிப்படையில் பழைய காலங்களில் சூரிய / சந்திர கிரகணங்களைக் கணக்கிட்டுள்ளனர்.

நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்று சூரிய கிரகணம் தெரியத் தொடங்கியது. தமிழகத்தில் 5.14 மணி முதல் 5.44 மணி வரை சூரிய கிரகணத்தை காண முடியும். தமிழகத்தில் 8 சதவீதம் அளவிற்கு மட்டுமே சூரியன் மறைப்பு நிகழ்ந்தது.

பழைய காலங்களில், கிரகணம் நடப்பதைக் கண்டறிய உலக்கைகளை செங்குத்தாக நிறுத்தி வைப்பார்களாம். மற்ற நேரங்களில் பிடிமானம் இன்றி செங்குத்தாக நிற்காத உலக்கை, கிரகண நேரத்தில் மட்டும் செங்குத்தாக நிற்குமாம்.

கிரகணம் முடிவடையும்போது உலக்கை கீழே விழும் எனக் கூறப்படுகிறது. இப்போதும், கிராமப்புறங்களில் உலக்கைகளை நிறுத்தி கிரகணத்தை உணர்கிறார்கள்.

தொடங்கியது சூரிய கிரகணம்! கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கிரகணத்தால்.. என்ன மாதிரியான பாதிப்பு ஏற்படும்

English summary

In ancient times, plungers were placed vertically to detect eclipses. A plunger, which at other times would not stand upright without a grip, would stand upright only during an eclipse. The plunger is said to fall when the eclipse ends.