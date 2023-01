‘சபாஷ்’ போட வைத்த 'தமிழ்நாடு' கோலம் உருவானது எப்படி? கனிமொழி சொன்ன ‘செம’ பின்னணி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும் எம்.பியுமான கனிமொழி அனுப்பிய பொங்கல் வாழ்த்து அட்டை, அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்த நிலையில், 'தமிழ்நாடு கோலம்' எப்படி உருவானது என்பது பற்றி விளக்கியுள்ளார் கனிமொழி. தனது மகனின் நண்பர் உருவாக்கிய கோலம் டிசைன் அது எனத் தெரிவித்துள்ளார் கனிமொழி.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, மாநிலத்தை தமிழ்நாடு என்று அழைப்பதை விட தமிழகம் என்று அழைப்பதே பொருத்தமானது எனப் பேசி இருந்தார்.

அதற்கு திமுகவினர் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழ்நாடு என்ற ஹேஷ்டேக்கை ட்ரெண்ட் ஆக்கினர். இந்நிலையில், தமிழ்நாடு என்ற சொல் இடம்பெறும் வகையில் ஒரு கோலத்தை, தனது பொங்கல் வாழ்த்து அட்டையில் இடம்பெறச் செய்தார் கனிமொழி.

English summary

While the Pongal greeting card sent by DMK Deputy General Secretary and MP Kanimozhi has attracted everyone's attention, Kanimozhi has explained how the 'Tamil Nadu Kolam' came into being. Kanimozhi said that kolam design made by her son's friend.