டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 ஹால்டிக்கெட் வெளியீடு.. பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் 7382 பணியிடங்களுக்கான குரூப் 4 தேர்வு ஜூலை 24ல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இன்று ஹால்டிக்கெட் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் ஹால்டிக்கெட் டவுன்லோடு செய்வது எப்படி என்பது பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தமிழகத்தில் பல்வேறு அரசு பணிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) மூலம் ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றன.

டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் எழுத்து தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் நடத்தப்பட்டு ஒவ்வொரு பணிக்கும் ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

