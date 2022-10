தீபாவளிக்கு ஊருக்கு போறீங்களா? கடைசி நிமிடத்தில் ரயில் மிஸ் பண்ணுனா, இப்படிதான் காசை திரும்ப பெறணும்

Chennai

சென்னை: தீபாவளிக்குச் சொந்த ஊர் திரும்ப அனைவரும் தயாராகிவிட்ட நிலையில், எதிர்பாராத காரணங்களால் ரயிலில் செல்ல முடியவில்லை என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைப் பார்க்கலாம்.

அனைவரும் பெரிதும் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த தீபாவளி இதே வந்துவிட்டது. வரும் திங்கள்கிழமை நாடு முழுவதும் தீபாவளி கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

இந்துக்கள் மட்டுமின்றி மாற்று மதத்தினரும் கூட கொண்டாடும் பண்டிகையாகத் தீபாவளி இருக்கிறது. மேலும் விற்பனையும் கூட இந்த காலகட்டத்தில் தான் கலைக் கட்டும்.

வங்கக்கடலில் காற்றழுத்தம்..தீபாவளி வரை இடி மின்னலுடன் கொட்டப்போகும் கனமழை..சூறாவளியும் வீசுமாம்

IRCTC cancellation How to file TDR in order to get refund: All things to know about IRCTC ticket cancellation in tamil.