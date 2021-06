தடுப்பூசி எப்படிப்பூ.... நம்ம தலைவர் வடிவேலு ஸ்டைலில்.. கிளைமேக்ஸ்தான் செம்ம ஹைலைட்! ஜாலி வீடியோ

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை கொரோனா.தடுப்பூசி எப்படி வேலை செய்கிறது, உடலில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் ரியாக்சன் என்ன? என்பதை :நம்ம தலைவர் வடிவேலு ஸ்டைலில் ஜாலியான வீடியோவில் பாப்போம்.

ஒரு விஷயத்தை சாதாரணமாக சொல்வதை விட மீம்ஸ் வடிவில் நல்ல டெம்ப்ளேட்டில் சொன்னால் பலருக்கு போய் சேரும். அதை விஷயத்தை மிகவும் பிரபல நகைச்சுவை நடிகர்களின் முகபாவணைகளில் சொன்னால் பல லட்சம் பேருக்கு போகும்.

அதை மக்களும் விரும்பி பார்க்கிறார்கள், குறிப்பாக வடிவேலு பாணி டெம்பளேட்களில் தான் பல மீம்ஸ்கள் வருகின்றன. எத்தனை மீம்ஸ்கள் வந்தாலும் அது வடிவேலு ஸ்டைலில் இருந்தால் ரசிக்கும்படியாக இருக்கும். மீம்ஸ்கள் புகைப்படமாக இருந்த காலம் போய் வீடியோ வடிவிலும் உருவாகி பெரும் வரவேற்பை பெறுகின்றன,

English summary

Vaccination how working in our bodies. How did work our unity system reactions after vaccination. See the Vadivelu style memes video