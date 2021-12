எனக்கு ஏதாவது நடந்துசுன்னா இயக்குநர் சுசி கணேசன் காரணம்.. லீனா மணிமேகலை ட்வீட்

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: தமக்கு ஏதாவது நிகழ்ந்தால் திரைப்பட இயக்குநர் சுசி கணேசன்தான் காரணம் என்று ஆவணப் பட இயக்குநரும் கவிஞருமான லீனா மணிமேகலை தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நாடு முழுவதும் #metoo விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. பெண்கள் மீதான பாலியல் அத்துமீறல் புகார்கள் #metoo மூலமாக முன்வைக்கப்பட்டது. இதில் பல பிரபலங்கள் பெயர்களும் அடிபட்டன.

Director Leena Manimekalai said that if something untoward happens to me, I declare here in open that it will be his doing