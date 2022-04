நான் ஹிந்தி பேச மாட்டேன்.. ஹிந்தி திணிப்பை தமிழக பாஜக அனுமதிக்காது.. அண்ணாமலை அதிரடி பேட்டி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இந்தியாவின் இணைப்புமொழியாக தமிழ் இருக்க வேண்டும் என்ற ஏ.ஆர்.ரகுமானின் கருத்தை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார். நான் இந்தி பேசமாட்டேன் என்றும் தமிழகத்தில் இந்தி திணிப்பை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற அலுவல் மொழிக் குழுவின் 37வது கூட்டத்தில் பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, அலுவல் மொழியான இந்தியை நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டின் முக்கிய அங்கமாக மாற்றுவதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது. இந்தி மொழியை ஆங்கிலத்திற்கு மாற்றாக ஏற்க வேண்டும் என்று பேசியிருந்தார்.

அவரது பேச்சு, இந்தி பேசாத மாநிலங்களில் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பலரும் இந்த கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தம்பி ரஹ்மான்! எல்லாம் சரிதான்! முதல்ல உங்கள் குடும்பத்தார் பெயரை தமிழில் மாற்றுங்க! பாஜக பிரமுகர்

