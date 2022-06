மத்தியில் காங். ஆட்சியில் பக்கோடா, பஜ்ஜி போடுவதை வேலைவாய்ப்புன்னு சொல்லமாட்டோம்.. ப.சிதம்பரம் தாக்கு

Chennai

சென்னை: மத்தியில் காங்கிரஸ் மீண்டும் ஆட்சி அமைத்தால் பக்கோடா மற்றும் பஜ்ஜி போடுவதை வேலைவாய்ப்பு என்று சொல்லமாட்டோம் என மூத்த காங்கிரஸ் தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் காங்கிரஸ் பொருளாதார மாடல் என்ற கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. இக்கருத்தரங்கில் ப.சிதம்பரம் பேசியதாவது:கடந்த 1991-ம் ஆண்டில் இருந்து 31 ஆண்டுகளாக உலகமயமாக்கள் கோட்பாட்டை இந்தியா ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. உலக மயமாக்கல் கோட்பாட்டை ஏற்றுக் கொண்ட 1991-ம் ஆண்டில் இருந்து நாட்டின் பொருளாதாரம் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சியை எதிர்கொண்டிருந்தது.

