என்கிட்ட ஆட்சி இருந்தா.. ஒரே இரவில் சுங்கச்சாவடிகளை புல்டோசர் மூலம் அகற்றிடுவேன்.. சீமான் ஆவேசம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தன்னிடம் ஆட்சி இருந்தால் ஒரே இரவில் புல்டோசர் மூலம் தமிழகத்தின் அனைத்து சுங்கச்சாவடிகளையும் அகற்றி விடுவேன் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்தார்.

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகள் வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்களுக்கு பெரும் தலைவலியாக அமைந்துள்ளது .தமிழகத்தில் மட்டும் 5,400 கி.மீ நீளமுள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் 48 சுங்கச்சாவடிகள் இயங்குகின்றன.

சுங்கச்சாவடிகளில் ஆண்டுதோறும் கட்டணங்களை உயர்த்திக்கொள்வதற்கு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இந்த நிலையில் சில வாரங்களுக்கு முன்பு நாடு முழுவதும் சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டது.

English summary

Seeman, the chief co-ordinator of the Naam Tamilar Party, said that if he ruled, he would bulldoze all the customs posts in Tamil Nadu overnight