"மோடி பெரியாராக வந்தால் நல்லது தான்.. ரத்தினக் கம்பளம் விரித்து வரவேற்போம்" திருமாவளவன் பேட்டி!

சென்னை: சனாதன எதிர்ப்பாளராக பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்தால், ரத்தினக் கம்பளம் விரித்து வரவேற்போம் என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் விடுதலைக்காக உழைத்த இரட்டைமலை சீனிவாசன் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு சென்னை கிண்டியில் உள்ள அவரது மணி மண்டபத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் மரியாதை செலுத்தினார்.

இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து திருமாவளவன் கூறுகையில், இந்த மண்ணில் நீடித்து நிலைத்திருக்கும் சாதியை, சனாதன சமூக கட்டமைப்பை தகர்க்க வேண்டும் என்று போராடியவர். அதற்கு எதிராக திராவிடக் கருத்தியலை முன்மொழிந்தனர். அயோத்திதாச பண்டிதர், இரட்டைமலை சீனிவாசன் இருவரும் தனித்தனியே இயக்கங்களை நடத்தி இருந்தாலும், அவர்களின் அடிப்படை கருத்தியல் திராவிடம்தான்.

If Prime Minister Narendra Modi comes as an anti-Sanatana candidate, we will welcome him with a red carpet says VCK leader Thirumavalavan.