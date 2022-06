அந்த ரெஜிஸ்டர்.. அதுதான் எடப்பாடிக்கு சிக்கல்.. யார் அவங்கலாம்? - பாயிண்டுகளை அடுக்கும் ஓபிஎஸ் டீம்!

Chennai

சென்னை : பொதுக்குழுவில் நடந்த முறைகேடுகள், விதிமீறல்கள் தொடர்பாக பல விஷயங்கள் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு சாதகமாக இருப்பதாக பாயிண்டுகளை அடுக்குகிறார்கள் அவரது ஆதரவாளர்கள்.

ஜூன் 23ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழுவில் முறையாக வருகைப் பதிவேட்டை பராமரிக்காதது ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு சிக்கலாக மாறியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அல்லாத 600 பேரை ஈபிஎஸ் தரப்பினர் இறக்கியதாக ஓபிஎஸ் தரப்பினர் குற்றம்சாட்டுவதும் இந்த விஷயத்தில் எடப்பாடி தரப்புக்கு தலைவலியாக மாறியுள்ளது.

எல்லாம் ”மேல இருக்கவங்க” பார்த்துப்பாங்க.. சந்தானம்போல் ஆதரவாளர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லும் ஓபிஎஸ்

English summary

O Panneerselvam supporters are stacking points in favor of OPS side regarding the irregularities that took place in the AIADMK general meeting on June 23.