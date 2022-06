நேற்றை விட இன்று அதிகம்... தமிழகத்தில் இன்றும் ஆயிரத்தை தாண்டிய கொரோனா.. சென்னையை விடாத வைரஸ்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்றும் கொரோனா பாதிப்பு ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது. கொரோனா பாதிப்பானது நேற்றைய தினத்தை ஒப்பிடும்போது இன்று சற்று அதிகரித்துள்ளது. சென்னையை கொரோனா வைரஸ் விடாத நிலையில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் மட்டும் 617 பேர் குணமாகி உள்ளனர்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

சமீபத்தில் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வந்த நிலையில் சில நாட்களாக மெல்ல அதிகரித்து வருவதால் தான் இந்த அறிவுரைகளை அவர் வழங்கி உள்ளார்.

முடிவே இல்லயா... தமிழகத்தில் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் கொரோனா! மக்களே உஷாரா இருங்க!

In Tamilnadu Covid 19 positive slightly increased and exceeds one thousand. It has increased today compared to yesterday. A maximum of 607 people have been affected in Chennai. In the last 24 hours alone, 617 people have recovered.