தமிழ்நாட்டையே குளிர்வித்த மழை.. 122 ஆண்டுகளில் இதுதான் மூன்றாவது அதிகபட்ச சாதனை!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து கனமழை நீடித்து வரும் நிலையில், பல இடங்களில் நீர் நிலைகள் வேகமாக நிரம்பியுள்ளன.

கடந்த 122 ஆண்டுகளில் தற்போது பெய்துள்ள மழை 3வது அதிகபட்ச மழை பொழிவு என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில், குறிப்பாக மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் உள்பகுதிகளில் செப்டம்பர் 5 வரை கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்றும் கனமழை: திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, தஞ்சை மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

English summary

(தமிழ்நாட்டில் 122 ஆண்டுகளில் பதிவான 3வது அதிகபட்ச மழை): With the continuous heavy rains in Tamil Nadu for the past few days, the water levels are rapidly filling up in many places. According to the Meteorological Department, the current rainfall is the 3rd highest rainfall in the last 122 years.