தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு குட்நியூஸ்... இந்த தகுதி இருந்தால் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்..அரசு அறிவிப்பு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு பணியில் சேர்ந்த பிறகு ஒருவர் கூடுதல் கல்வி தகுதி இருந்தால் அவருக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

அரசுப் பணியாளர்களின் கூடுதல் கல்வித் தகுதிக்கான ஊக்கத்தொகை வழங்குவதற்கான புதிய வழிகாட்டுதல்களையும் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து வெளியிட்ட அரசாணையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், கடந்த செப்.7-ம் தேதி சட்டப்பேரவையில் 110 விதியின் கீழ், ''அரசுப் பணியாளர்கள் தங்கள் பணிக்காலத்தில் பெறும் கூடுதல் கல்வித் தகுதிகளுக்கான ஊக்க ஊதிய உயர்வு 2020-ம் ஆண்டு ரத்து செய்யப்பட்டது.

English summary

The Government of Tamil Nadu has issued an order that if a person has additional educational qualification after joining the service of the Government of Tamil Nadu, he will be given an incentive.