எல்லாரும் போடுவாங்களே! தமிழ்நாடு வீரரை மோசமாக கிண்டலடித்த பாக். வீரர்.. காத்திருக்கும் அமில சோதனை!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: இந்திய அணியில் ஆடி வரும் தமிழ்நாடு வீரர் ஒருவர் குறித்து பாகிஸ்தான் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சல்மான் பட் வைத்த விமர்சனம் சர்ச்சையாகி உள்ளது.

2021 ஐபிஎல் தொடர் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டு இருக்கிறது. இதில் முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தானிடம் 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வீழ்ந்தது. அதன்பின் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் பாகிஸ்தான் வென்றது.

சென்னை கோயம்பேடு புதிய மேம்பாலம்.. நவ.1 முதல் திறப்பு.. வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி

புள்ளிகள் பட்டியலில் இரண்டாம் இடம் பிடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளதால் நியூசிலாந்தை அடுத்த போட்டியில் இந்தியா வீழ்த்த வேண்டும். இந்தியா நியூசிலாந்து இடையிலான போட்டி வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடக்க உள்ளது.

English summary

India vs NZ match in the T20 world cup: Varun Chakravarthy has to prove himself in next match as he failed against Pakistan,