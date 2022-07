செஸ் ஒலிம்பியாட் எங்கள் நீண்ட நாள் கனவு.. நெகிழும் போட்டி நடுவர்கள்.. அமைச்சர் மெய்யநாதன் பெருமிதம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் மூலம் தங்களின் நீண்ட கால கனவு நிறைவேறியுள்ளதாக இந்திய செஸ் நடுவர்கள் நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.

44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் சென்னை மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற உள்ளது. ஜூலை 28ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 10ம் தேதி வரை செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் நடைபெற உள்ளது. செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடருக்கான அனைத்து பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது. இந்த தொடரில் பங்கேற்க சர்வதேச செஸ் வீரர், வீராங்கனைகள் சென்னைக்கு வர தொடங்கியுள்ளனர்.

செஸ் ஒலிம்பியாட் பாடல்..பிரதமர் மோடி எங்கே? பரபரப்பை பற்ற வைத்த பாஜக! அமைச்சர் மா.சு. சொன்ன விளக்கம்

English summary

Practice matches for Chess Olympiad series started today. It was inaugurated by Tamil Nadu Sports Minister Meiyanathan. Following this, he told the press that the rehearsal of the 44th Chess Olympiad series has been started.