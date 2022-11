500 போலி உறுப்பினர்! இந்திய பல் மருத்துவ சங்கத்தின் தேர்தல் முறையாக நடக்குமா? நீதிமன்றத்தில் வழக்கு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்திய பல் மருத்துவ சங்கத்தின் தேர்தலை முறையாக நடத்த கோரிய வழக்கில் பல் மருத்துவ சங்கம் பதில் அளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், தேர்தல் நேர்மையாக நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் தேர்தல் ஆணையரை நியமிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

இந்திய பல் மருத்துவக் சங்கத்தின் தலைவர், துணைத்தலைவர், செயற்குழு உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பதவிக்கு தகுதியான மருத்துவர்களை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

அறிவிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்தே இந்தத் தேர்தல் நியாயமாக நடைபெறுமா? என்பது குறித்து அந்த சங்கத்தில் உள்ள மருத்துவர்களிடையே பல்வேறு ஐயங்கள் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன.

