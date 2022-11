அசத்தல்! இனி பாலுக்காக அதிகாலையில் எழ வேண்டாம்! 3 மாதம் ஆனாலும் கெட்டுப் போகாத ஆவின் 'டிலைட்'

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : 3 மாதம் வரை வைத்து பயன்படுத்தும் விதமாக ஆவின் டிலைட் எனும் பசும் பாலை ஆவின் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது ஆவின் நிறுவனம். குளிர்சாதன வசதியின்றியும் பயன்படுத்தலாம் என்பது கூடுதல் சிறப்பம்சம் ஆகும்.

தமிழக அரசின் பால்வளத்துறையின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஆவின் நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் இணையம் எனவும் இது அழைக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் ஒரு நாளைக்கு லட்சக்கணக்கான லிட்டர் பால் தமிழகம் முழுவதும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஏராளமான தனியார் பால் நிறுவனங்கள் பெருகி விட்டாலும், தற்போது கூட சென்னை போன்ற நகர் பகுதிகளில் ஆவின் பால் இல்லையென்றால் நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மக்கள் இன்னல்களை சந்திக்க நேரிடும். அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆவின் பால்.

English summary

Aavin Company has introduced Aavin Delight, a cow's milk that can be used up to 3 months. An added advantage is that it can be used without refrigeration.