"இது மோசமான அறிகுறி".. மைதானத்தில் அதிர்ச்சி தந்த இளம் தமிழக வீரர்.. இதை நோட் பண்ணீங்களா?

சென்னை: நேற்று டெல்லிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் கொல்கத்தா வீரர் வருண் சக்ரவர்த்தி மிகவும் சிறப்பாக ஆடினார். ஆனாலும் மைதானத்தில் இவருக்கு நடந்த சம்பவம் ஒன்று ரசிகர்கள் இடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நேற்று டெல்லி அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது குவாலிபயர் ஆட்டத்தில் கொல்கத்தா அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு வெற்றிபெற்றது. பேட்டிங், பவுலிங் என்று இரண்டிலும் நன்றாக ஆடிய கொல்கத்தா 16வது ஓவரில் வெற்றிபெற வேண்டிய போட்டியை கடைசி ஓவர் வரை கொண்டு சென்று திரில்லாக வென்றது.

நேற்று முதலில் பேட்டிங் செய்த டெல்லி மோசமான பேட்டிங் காரணமாக 20 ஓவரில் வெறும் 135 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. அதன்பின் களமிறங்கிய கொல்கத்தா 19.5 ஓவரில் 136 ரன்கள் எடுத்து வெற்றிபெற்றது.

IPL 2021: What happened to Varun Chakravarthy, Why was he imping in yesterday match? The Indian team relies heavily on Varun Chakraborty. Fans have been demanding that his injury should not get worsen before the World Cup series.