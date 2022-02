அந்த கசப்பான மோதல்.. "மிஸ்டர் ஐபிஎல்" ரெய்னாவிற்காக கையை கூட தூக்காத சிஎஸ்கே.. நடந்தது என்ன?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: மிஸ்டர் ஐபிஎல் என்று அழைக்கப்படும் ரெய்னாவை சிஎஸ்கே அணி இந்த முறை ஏலம் எடுக்கவில்லை.

2022 ஐபிஎல் ஏலம் பெங்களூரில் நடைபெற்று வருகிறது. சிஎஸ்கே அணி இதுவரை பிராவோ, உத்தப்பா ஆகியோரை மீண்டும் எடுத்துள்ளது.

டு பிளஸிஸை சிஎஸ்கே அணி ஏலம் எடுக்க முடியவில்லை. பெங்களூர் அணி டு பிளஸிஸை 7 கோடி ரூபாய்க்கு எடுத்துள்ளது.

இதுதான் பிளான்.. ஆரம்பத்தில் அமைதியாக இருந்து.. சட்டென கார்டை தூக்கிய சிஎஸ்கே.. நடந்தது என்ன?

English summary

IPL 2022: Why is CSK did not try to auction Raina in the team even for the base price?