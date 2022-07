‘இரவின் நிழல்’ ஒரே ஷாட் நான் லீனியர் இல்லை! சர்ச்சை கிளப்பிய ப்ளூ சட்டை! பதிலடி கொடுத்த பார்த்திபன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இயக்குனரும், நடிகருமான பார்த்திபன் இயக்கி நடித்துள்ள இரவின் நிழல் திரைப்படம் உலகின் முதல் சிங்கிள் ஷாட் நான் லீனியர் திரைப்படம் இல்லை எனவும், ஏற்கனவே ஒரு ஈரானிய படம் அப்படி வந்துள்ளது என ப்ளூ சட்டை மாறன் விமர்சித்திருந்த நிலையில், அவர் சொல்லும் படம் நான் லீனியர் வரிசையில் இல்லை எனவும், இன்னும் அவர் மீது மரியாதை இருக்கிறது என பார்த்திபன் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்

எப்போதுமே வித்தியாசமான முயற்சிகளுக்குப் பெயர் போனவர் என மட்டுமல்லாமல் இயக்குனர், நடிகர், தயாரிப்பாளர் என பன்முகம் கொண்ட தமிழ்க் கலைஞர் பார்த்திபன். இவர் தற்போது இரவின் நிழல் என்ற உலகில் முதல் நான் லீனியர் சிங்கிள் ஷாட் திரைப்படத்தை தமிழுக்குக் கொடுத்திருக்கிறார்.

இயக்குனர் பார்த்திபன் தனது நீண்ட கால உழைப்பை கொட்டி எடுத்துள்ள இந்த படம் ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது என்றே கூறலாம். குறிப்பாக தனது வாழ்க்கையில் அதிகாலை காட்சியை பார்த்ததே இல்லை என்று உருகிப் பேசினார் பார்த்திபன்.

English summary

Director and actor Parthiban directed and starred in iravin nizhal, is not the world's first single shot non-linear film, while Blue Shirt Maran had criticized that an Iranian film has already come out like that, actor and director Parthiban answer to him on Twitter.