மீண்டும் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்படுமா? - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் சொன்ன பதில்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மற்ற நாடுகளை விட இந்தியாவில் கொரோனா பரவல் பெரிதாக இல்லை. கொரோனா வீரியம் இல்லாததால் தற்போது கட்டுப்பாடு அவசியமில்லை. தேவைப்பட்டால் ஒன்றிய அரசின் வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப கொரோனா கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா தொற்று பாதிப்பு உலகம் முழுவதும் மீண்டும் அதிகரித்து வரும் நிலையிலும், இந்தியாவிலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

தமிழகத்தில் உள்ள பன்னாட்டு விமான நிலையங்களில் கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் கட்டுப்பாடுகள் அதிகரிக்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கு அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பதிலளித்துள்ள்ளார்.

English summary

The spread of corona in India is not as big as other countries. Corona control measures will be taken as per the guidelines of the Union Government if necessary. : says People's Welfare Minister Ma.Subramanian.