ஸ்டம்பில் விழுந்த கிரிக்கெட் வீரர்.. செந்தில்குமாரா அது? பாஜகவினர் பகிர்ந்த வீடியோ! தரமான பதில்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கிரிக்கெட் போட்டியின்போது உடல் பருமமான பேட்ஸ்மேன் ஒருவர் பந்தை ஓங்கி அடிக்கும்போது நிலைதடுமாறி ஸ்டம்பில் விழும் வீடியோவை பாஜகவினர் மற்றும் வலதுசாரிகள் பகிர்ந்து அது திமுக எம்.பி செந்தில்குமார் என்று கூறி வரும் நிலையில் அது குறித்து ட்விட்டரில் விளக்கம் அளித்துள்ளார் அவர்.

தருமபுரி தொகுதி திமுக எம்பி செந்தில்குமார் தனது ட்விட்டரில் பரபரப்பாக இயங்கி வருபவர். பொதுமக்கள் கேள்விகள், கோரிக்கைகளுக்கு அதிலேயே விளக்கமும் அளித்து வருகிறார்.

அதுமட்டுமின்றி ட்விட்டரில் அரசியல் மற்றும் பல்வேறு துறை சார்ந்த கருத்துக்களையும், எதிர்க்கட்சிகள் மீதான விமர்சனங்களையும் முன்வைத்து வருகிறார்.

“பூஜை” கல்லை எட்டி உதைத்தேனா? மன்னிப்பு கேளுங்க “சுமந்த்”! போலீசில் புகாரளித்த எம்பி செந்தில்குமார்

English summary

While the BJP and right-wing shared a video of a fat batsman falling on the stumps while hitting the ball during a cricket match, he explained on Twitter that it was DMK MP Senthilkumar.