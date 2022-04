"மெசேஜ்" தந்த அமித்ஷா.. எகிறி அடிக்கும் பாஜக.. திடீர்னு ஸ்டாலின் பிளானுக்கு செக்?.. மேலிட பரபரப்பு

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுக, அதிமுக என்னவெல்லாம் செய்கிறதோ, அதே அரசியல் ரூட்டைதான் தமிழக பாஜகவும் தற்போது கையில் எடுத்துள்ளது..!

வரப்போகும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு தமிழக பாஜக தயாராகி வருகிறது.. அதிமுகவை முந்திக் கொண்டு போகிற வேகத்தை பார்த்தால், தனித்து களமிறங்கினாலும் ஆச்சயரிப்படுவதற்கில்லை என்றும் என்றும் நம்பப்படுகிறது.

அதற்கேற்றபடி, அதிமுகவின் உட்கட்சி பூசல்கள், தேமுதிகவின் வீழ்ச்சி, பாமகவின் சறுக்கல்கள் பாஜகவுக்கு தெம்பூட்டி கொண்டிருக்கின்றன.

3 அமைச்சர்கள்.. அப்பறம் உதயநிதி.. பக்கா பிளானோடு குதித்த திமுக! வடக்கிலிருந்து வந்த டாப்

English summary

Is it the BJP's strategy against the DMK and Why is annamalai going to Sri Lanka திமுகவுக்கு எரிச்சலை கிளப்பவே அண்ணாமலை இலங்கைக்கு செல்கிறாரா