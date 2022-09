பதவியை ராஜினாமா செய்து இடைத்தேர்தல்! எடப்பாடிக்கு எதிராக ஓபிஎஸ் எடுக்கும் மெகா அஸ்திரம்? உண்மையா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் இறுதி கட்டத்தை எட்டி இருக்கும் நிலையில் தொண்டர்கள் தன் பக்கம் உள்ளார்கள் என கூறிவரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடைத்தேர்தல் எனும் மாபெரும் அஸ்திரத்தை கையில் எடுக்க இருப்பதாக தகவல்கள் உலா வரும் நிலையில், அவையெல்லாம் வெறும் வதந்தி தான் என்கின்றனர் அவர் தரப்பு ஆதரவாளர்கள்.

அதிமுகவில் கிட்டத்தட்ட ஏழு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வந்த அதிகார யுத்தம் தற்போது இடைவேளையை சந்தித்து இருக்கிறது. கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழுவில் ஏற்கனவே திட்டமிட்டு இருந்தபடி அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

ஏற்கனவே சசிகலாவால் பதவியை இழந்து கிட்டத்தட்ட அதிமுகவில் இருந்து ஓரம் கட்டப்பட்ட ஓபிஎஸ் பின்னர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி உடன் இணைந்தார. தற்போது அவரும் தன்னை ஓரம் கட்ட நினைப்பதால் வெகுண்டு எழுந்தார் ஓபிஎஸ்.

While there are reports that O. Panneerselvam is planning to take the big by-election in his hand, his supporters say that they are just rumours.