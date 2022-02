பறக்கும் காவி கொடி.. நைஸாக ஷிப்ட்டாகும் ஓட்டுகள்.. "கொத்தாக" பாஜகவுக்கு தாவும் "முக்கியஸ்தர்கள்"

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுகவில் உள்ள வாக்காளர்கள், அப்படியே பாஜக பக்கம் திரும்பி உள்ளதாகவும், இவர்களின் வாக்குகள்தான் இந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாஜகவை ஓரளவு வெற்றி பெற வைக்க உறுதுணையாக இருந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

நடந்து முடிந்த தேர்தலில் சொல்லத்தகுந்த வெற்றியை பாஜக பெற்றுள்ளது.. குறிப்பாக, 21 வருடங்களுக்கு பிறகு சென்னை மாநகராட்சியில் மீண்டும் தடம் பதித்துள்ளது... 242 பேரூராட்சி வார்டுகளையும், 56 நகராட்சி வார்டுகளையும், 22 மாநகராட்சி வார்டுகளையும் கைப்பற்றி, 3வது பெரிய கட்சியாக பாஜக உருவெடுத்துள்ளது..

அவர் நிச்சயம் துணை மேயர் இல்லையாம்.. சமூக நீதி காக்குமா“திமுக”..அடித்து சொல்லும் கழக உடன்பிறப்புகள்!

சென்னை மாநகராட்சியில், 134வது வார்டில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர் உமா ஆனந்தன் வெற்றி பெற்றுள்ளார்... கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இரணியல் பேரூராட்சியில் மொத்தம் உள்ள, 15 வார்டுகளில், 12ல் பாஜக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர்.

English summary

Is the BJP's influence growing in tamilnadu and What is DMK going to do