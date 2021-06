நீட் தேர்வு உண்டா இல்லையா.. ஏன் குழப்புறீங்க.. முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி கேள்வி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: இந்த ஆண்டு நீட் தேர்வு உண்டா? இல்லையா ? என்ற எனது கேள்விக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நேரடியாக பதில் அளிக்கவில்லை. இதுபற்றி அரசு உடனடியாக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று, சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், தமிழ் நாடு முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலில், தி.மு.க. தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் அனைத்து இடங்களிலும் பேசும் போது, தாங்கள் தமிழ் நாட்டில் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றவுடன் நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படும் என்று தமிழக மாணவர்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்தது.

English summary

NEET Exam in Tamil Nadu: Is there a NEET exam this year? Isn't it Chief Minister Stalin did not directly answer my question. Edappadi Palaniswami, Leader of the Opposition in the Legislative Assembly and former Chief Minister of Tamil Nadu, said the government should explain this immediately.