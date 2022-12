முதல் கையெழுத்து போடும்போது வாட்ச்சை பார்த்த அமைச்சர் உதயநிதி.. நல்லநேரம் பார்த்தாரா? நடந்தது இதான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது முதல் கோப்பில் கையெழுத்திடும்போது கடிகாரத்தில் நல்ல நேரம் பார்த்ததாக சமூக வலைதளங்களில் விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், உதயநிதி கையெழுத்து போட்ட பிறகே, தனது ஸ்மார்ட் வாட்ச்சைப் பார்த்துள்ளார். அதுவும், அமைச்சர் கே.என்.நேரு, தேதி குறிப்பிட வேண்டும் எனச் சொல்லிய பிறகுதான். இது வீடியோ காட்சிகளில் தெளிவாகத் தெரிகிறது.

உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழக இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சராக நேற்று காலை பதவி ஏற்று கொண்டார்.

அமைச்சரான பிறகு முதல் கையெழுத்து போட்ட பின்னர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தனது ஸ்மார்ட் வாட்ச்சை பார்த்தார். இந்த புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்து, நல்ல நேரம் பார்த்துத்தான் உதயநிதி, கோப்பில் கையெழுத்து போட்டார் என விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது.

உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் வலம் வரும் அமைச்சர்கள் படை! காரின் பின் இருக்கையில் யார் யார்?

English summary

Udhayanidhi Stalin, who took over as minister, has been criticized on social media for checking his watch while signing his first file. But Udhayanidhi saw his smart watch only after signing. That only after Minister KN Nehru said that the date should be mentioned with signature.