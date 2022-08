மனசு நெருடுது..தம்பட்டமடிப்பது சரி ஆனா இழிவாக பேசாதீர்! நிர்மலா சீதாராமனை விளாசி தள்ளிய திருமாவளவன்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛நம்மை பற்றி தம்பட்டமடிப்பது சரி. ஆனால் இழிவாக பேசாதீர்''என நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய நிர்மலா சீதாராமன் குறித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் எம்பியுமான தொல் திருமாவளவன் விமர்சித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தின் இருஅவைகளிலும் விலைவாசி உயர்வு, பணவீக்கம் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் கூறி வந்தனர். இதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புக்கொள்ளாமல் இருந்ததால் அவை நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டன.

இந்நிலையில் அவைகளில் விலைவாசி உயர்வு பற்றி விவாதிக்க மத்திய அரசு முன்வந்தது. அதன்படி நாடாளுமன்றத்தின் லோக்சபாவில் நேற்று விலைவாசி உயர்வு பற்றிய விவாதம் நடந்தது. எதிர்க்கட்சி எம்பிக்களின் கேள்விக்கு மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பதிலளித்தார்.

என்னது இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சியா? மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திட்டவட்ட மறுப்பு

English summary

Thol Thirumavalavan, leader of the Viduthalai Chiruthaikala Katchi and MP, has criticized Nirmala Sitharaman who spoke in Parliament saying, "It's okay to brag about ourselves. But don't speak disparagingly".