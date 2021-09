திமுகவுடன் "அவர்"?.. அப்ப பாஜக யாருடன் கூட்டணி.. ட்விஸ்ட் வைத்த அண்ணாமலை.. பரபரக்கும் களம்

Chennai

சென்னை: கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசித்துவிட்டு, இன்னும் 2 தினங்களில் கூட்டணியா அல்லது தனித்து போட்டியா என்பது பற்றி அறிவிக்கப்படும் என்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்

தமிழகத்தில் விரைவில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.. தேர்தல் வேலைகளும் களைகட்ட ஆரம்பித்துவிட்டன.

ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், கள்ளக்குறிச்சி, செங்கல்பட்டு, தென்காசி, திருநெல்வேலி, விழுப்புரம், வேலூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய 9 மாவட்டங்களில் அக்டோபர் 6, மற்றும் 9 என இரு கட்டங்களாக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

அறிவிச்சாச்சு... அடுத்து என்ன செய்யப் போகிறோம்... துறைச் செயலாளர்களுடன் முதல்வர் நாளை ஆலோசனை..!

BJP state president Annamalai said that after discussing with party executives, it will be announced in two days whether to form an alliance with the ADMK or not.