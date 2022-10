2011 சம்பவம் “நாங்க போட்ட டிராமா”.. பட்டுனு போட்டு உடைத்த சசிகலா.. அதிரவைக்கும் தகவல்.. அடேங்கப்பா!

Chennai

சென்னை : என்னையும் ஜெயலலிதாவையும் எப்படியாவது பிரித்து அதன் மூலம் அரசியல் ஆதாயம் தேட முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதால் அதன் உண்மைத் தன்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே அவரும் நானும் சிறிது காலம் பிரித்து இருந்து என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்தோம் என சசிகலா பரபரப்பு தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

எங்கள் இருவரையும் வைத்து திட்டமிடப்பட்ட சதியின் பின்னணி குறித்து நாங்கள் தெரிந்து கொண்டவுடன் மீண்டும் ஜெயலலிதாவோடு இருந்து வந்தேன் என சசிகலா கூறியுள்ளார்.

2011 டிசம்பரில் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட சசிகலா, 2012ல் மீண்டும் இணைந்த பிறகு ஜெயலலிதா, சசிகலா இடையே சுமுக உறவு இல்லை என ஆறுமுகசாமி ஆணையம் அறிக்கையில் பரபரப்பு தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் தான் ஆறுமுகசாமி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள தகவலை மறுத்து, நாங்கள் சிறிது காலம் பிரிந்து இருந்ததே நாங்கள் போட்ட திட்டம் தான் எனக் கூறியுள்ளார் சசிகலா.

ஜெயலலிதாவுக்கு ஆஞ்சியோ செய்யாதது இதனால்தான்.. எல்லா குற்றச்சாட்டுகளையும் மறுக்கிறேன்- சசிகலா பரபர!

