ஜெய் பீம் படத்தில் இன்னும் இவ்வளவு இருக்கா? பாமக கொடி முதல் ராமதாஸ் பெயர் வரை! புது பஞ்சாயத்து

oi-Veerakumar

சென்னை: ஜெய்பீம் திரைப்படத்தில் அக்னி கலசம் புகைப்படத்துடன் காலண்டர் ஒன்று இடம்பெற்றிருந்தது தான் முதலில் பிரச்சனை வெடிக்க காரணமாக இருந்தது. ஆனால் இப்போது அதே படத்தில் நான்கு இடங்களில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மறைமுகமாக குறிப்பிடப்பட்டு இருப்பதாக சர்ச்சை எழுந்திருக்கிறது.

கொடுமைக்கார போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டராக நடித்துள்ள கதாபாத்திரம் தொலைபேசியில் பேசும்போது, பின்னணியில் உள்ள காலண்டரில் அக்னி கலசம் இடம் பெற்றிருந்தது.

இது தொடர்பாக பல தரப்பிலும் எதிர்ப்பு கிளம்பியதால் கிராபிக்ஸ் மூலம் அகற்றப்பட்டது.

English summary

Jai Bhim new issue: Suriya starer Jai Bhim movie has create a new issue as it has many scenes to indicate PMK and Vanniyar caste on bad light, says netizens.