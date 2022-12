உலக கால்பந்தாட்டத்தின் கறுப்பு முத்து பீலே! விளையாட்டு உலகிற்கே பேரிழப்பு! ஜவாஹிருல்லா உருக்கம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: கால் பந்து விளையாட்டு வீரரும், பிரேசில் நாட்டின் முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சருமான பீலே மறைவுக்கு மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

உலக கால்பந்தாட்டத்தின் கறுப்பு முத்து பீலே என அவரை வர்ணித்து உருக்கமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவின் விவரம் வருமாறு;

திமுக ம.ம.க. கூட்டணிக்கு அச்சாரம் போட்டவர் டாக்டர் மஸ்தான்! மறக்க முடியுமா! ஜவாஹிருல்லா இரங்கல்!

English summary

TMMK Party Leader Jawahirullah has expressed his deepest condolences to foot player and Former Sports Minister of Brazil, Pele. In his message, he described Pele as Black Pearl of Foot Ball World.