ஓபிஎஸ் கதை முடிஞ்சுது.. இவரு மட்டும் ஜெயிப்பாராம்; மத்தவங்க வெற்றியை கெடுப்பாராம்! சீறிய ஜெயக்குமார்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவைப் பொறுத்தவைரை ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் கதை முடிந்த கதை. பொதுக்குழு நீக்கியது என்றால் அதிமுக தொண்டர்கள் நீக்கியதுதான் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக ஆட்சிக்கு வருவதை ஓ.பன்னீர்செல்வம் விரும்பவில்லை, அவரது மகன் ஜெயிக்கிறார், ஆனால் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக தோற்கிறது, ஓபிஎஸ் ஜெயிக்கிறார் ஆனால், மாவட்டத்தில் அதிமுக தோற்கிறது, அதிமுக வெற்றியை ஓபிஎஸ் தடுத்துவிட்டார் என விமர்சித்துள்ளார் ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரான ஜெயக்குமார்.

மேலும், திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலினையும் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் ஜெயக்குமார். தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவுடன் உதயநிதி தொகுதிக்கு வருவதே கிடையாது. உதயநிதிக்கு படப்பிடிப்புக்கு செல்லவே நேரம் உள்ளது. மக்களை சந்திக்க நேரமில்லை எனச் சாடியுள்ளார்.

மலைமுழுங்கி மகாதேவன்.. "ஆதாரம் இருக்கு" இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க?- 'பில்' எடுத்து நீட்டிய ஜெயக்குமார்!

English summary

O Panneerselvam chapter is over, AIADMK cadres removed him from ADMK at General Assembly. O.Panneerselvam did not want AIADMK to come to power : criticized former AIADMK minister Jayakumar.