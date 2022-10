சிக்கலில் அப்பல்லோ.. ஜெயலலிதா உடல்நிலை பற்றி பொய் சொன்ன பிரதாப் ரெட்டி.. ஆறுமுகசாமி ஆணையம் திடுக்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

அப்பல்லோ மருத்துவமனை பிரதாப் ரெட்டி பொய்யான அறிக்கை வெளியிட்டதாக ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜெயலலிதாவின் உடல்நிலை நன்றாக இருப்பதாக அப்பல்லோ வெளியிட்டது பொய்யான அறிக்கை என்றும் ஆறுமுகசாமி அணையம் தெரிவித்துள்ளது. ஜெயலலிதா இறந்த நேரத்திலும் குழப்பம் இருப்பதாக ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பிரதாப் ரெட்டியை விசாரிக்க வேண்டும் எனவும் ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது.

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய ஆறுமுகசாமி விசாரணை அறிக்கை சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஜெயலலிதாவின் உடல்நலக்குறைவு, அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை குறித்த உண்மை நிலையை வெளிப்படுத்த தவறியதாக ஆணையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

சசிகலாவை குற்றம் சாட்டுவதை தவிர வேறு எந்த முடிவுக்கும் வர இயலாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக சசிகலா உள்பட 4 பேர் குற்றம் செய்தவர்களாக முடிவு செய்து விசாரணைக்கு ஆணையம் பரிந்துரை செய்துள்ளது. சசிகலா, கே.எஸ். சிவகுமார், அப்போதைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், சுகாதார செயலாளர் ஜெ. ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் மீது ஆறுமுகசாமி ஆணைய விசாரணை அறிக்கை சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா கடந்த ஆண்டு உடல்நலக் குறைவு காரணமாக அப்பலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். 75 நாட்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைபெற்று வந்த ஜெயலலிதா டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாக அறிவிக்கப்பட்டது.

ஜெயலலிதா உண்மையில் இறந்தது எப்போது? எந்த நேரத்தில் மரணம் அடைந்தார்? - ஆறுமுகசாமி ரிப்போர்ட்!

English summary

The Arumugasamy Commission report said that Apollo hospital Prathap Reddy had issued a false report. Arumugasamy said that Apollo's report that Jayalalithaa is in good health is false. The Commission has also recommended that Prathap Reddy should be investigated as the Arumugasamy Commission has been informed that there is confusion around the time of Jayalalithaa's death.