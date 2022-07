"எம்.பி" இளையராஜா தகுதியானவர்தான்.. ஆனால் இப்போ குடுத்தது கொஞ்சம் சறுக்கலாக இருக்கு.. கே எஸ் அழகிரி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: இளையராஜா தகுதியானவர்தான், ஆனால் இப்போது எம்பி பதவி கொடுத்ததுதான் கொஞ்சம் சறுக்கலாக இருக்கிறது என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

இசைஞானி இளையராஜா எந்த அரசியல் கட்சியையும் சாராதவர். ஆனால் தனது பாடல்கள் மூலம் ஒடுக்குமுறை, ஜாதிய வன்மம் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தவர். இவரது சகோதரர் கங்கை அமரன் பாஜகவில் இருக்கிறார்.

இந்த நிலையில் அண்மையில் பிரதமர் மோடி குறித்து "அம்பேத்கரும், மோடியும்" என்ற புத்தகத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா முன்னுரை எழுதியிருந்தார். அந்த புத்தக முன்னுரையில் அம்பேத்கர் உயிருடன் இருந்திருந்தால் பிரதமர் மோடியின் ஆட்சியை பற்றி பெருமைப்பட்டிருப்பார்.

English summary

TN Congress Committee President K.S.Alagiri says that Ilayaraja deserves for MP post or anyother higher post, but it was given after praising PM Modi.