கனல் கண்ணன் கைது..இந்து கடவுள்களை இழிவாகப் பேசியவர்கள் சுதந்திரமாக திரிகிறார்களே?.. எச்.ராஜா ஆவேசம்

சென்னை:கனல் கண்ணனின் கைது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது என்று பாஜகவின் மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா கூறியுள்ளார். இந்து கடவுள்களை இழிவாகப் பேசியவர்கள் சுதந்திரமாக திரியும் போது கனல் கண்ணனுக்கு மட்டும் கருத்துச் சுதந்திரம் மறுக்கப்படுவது ஏன்?என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இந்து முன்னணியின் சார்பில் கடந்த ஒரு மாதமாக இந்துக்கள் உரிமை மீட்பு பிரச்சாரம் என்ற பயணம் தொடங்கி நடைபெற்று வந்தது..

அதன் நிறைவு விழா சென்னை மதுரவாயலில் 2 நாட்களுக்கு முன்பு நடந்தபோது, இந்து முன்னணி அமைப்பின் கலை இலக்கிய மாநில தலைவரும், சினிமா ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் கனல் கண்ணன் பேசியது மிகப்பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Senior BJP leader H. Raja has said that Kanal Kannan's arrest is strongly condemnable. He also questioned why only Kanal Kannan is being denied freedom of expression while those who have spoken disparagingly of Hindu Gods roam freely.